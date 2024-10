Geparktes Auto angefahren

Am Montagabend wurde gegen 18 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Rudolf-Wanzl-Straße in Leipheim ein geparktes Auto beschädigt. Während der 19-jährige Fahrer seine Einkäufe erledigte, fuhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer sein Auto an. Der oder die Fahrzeugführerin hinterließ keine Personalien und meldete den Vorfall auch nicht bei der Polizei. Am Fahrzeug des Geschädigten entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Günzburg unter der Telefonnummer 08221/9190 zu melden. (AZ)

