Gestohlene Fahrräder bei Schleierfahndungskontrolle entdeckt

Beamte der Fahndungskontrollgruppe der Verkehrspolizei Günzburg haben am Montagnachmittag auf der A8 Tank- und Rastanlage Leipheim einen Pkw, besetzt mit einem 38-jährigen und einem 37-jährigen Mann, kontrolliert. Zunächst wurden bei einem der beiden mehrere aktuelle Fahndungen festgestellt, wie die Beamten berichten. Unter anderem war auch ein Haftbefehl dabei, der aber durch Zahlung von einem mittleren dreistelligen Betrag abgewendet werden konnte. Die Fahnder nahmen auch das Ladegut in dem Pkw, nämlich drei E-Bikes, genauer unter die Lupe. Hier stellte sich heraus, dass die drei hochwertigen Fahrräder, mit einem geschätzten Wert von etwa 10.000 Euro als gestohlen gemeldet wurden. Angeblich handelt es sich bei den Fahrrädern um einen privaten Onlinekauf, wobei die Räder offenbar außer Landes gebracht werden sollten, was mit der Kontrolle verhindert werden konnte. Gegen die beiden Männer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Hehlerei eingeleitet und sie wurden vor ihrer Entlassung erkennungsdienstlich behandelt. (AZ)

Leipheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Fahrrad Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Fahndungskontrollgruppe Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis