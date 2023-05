Leipheim

Gewaltige Sprengung zerstört zwei Geldautomaten in Leipheim vollständig

Plus Täter erbeuten in Filiale der VR-Bank Donau-Mindel einen hohen fünfstelligen Betrag. Warum die Geldscheine nicht eingefärbt wurden. Und wie es jetzt weitergeht.

Es war durch die verschlossenen Fenster ein dumpfer Knall zu hören, fast so, als ob ein Überschall-Flugzeug seine akustischen Spuren hinterlässt. "Ich war gerade ins Bett gegangen und hab' mir nichts weiter dabei gedacht", berichtet Ohrenzeuge Alexander Kaya, der rund 500 Meter vom Tatort entfernt wohnt. Der Ort der Zerstörung, das ist die Von-Richthofen-Straße 8-10 in Leipheim. Dort steht ein Wohn- und Geschäftsgebäude. Ganz oben: zwei Wohnungen, darunter die Büroräume eines Zahntechniklabors. Und im Erdgeschoss eine Filiale der VR-Bank Donau-Mindel, in der vier Beschäftigte arbeiten.

Ein verheerendes Bild bietet sich wenige Stunden nach der Sprengung zweier Geldautomaten in Leipheim. Bis zu 20 Meter weit ist das zerborstene Glas durch die Druckwelle geflogen. Foto: Erich Herrmann

Das sollte nach dem Feiertag, am Freitag, wieder so sein. Doch die Filiale ist durch den verwendeten Sprengstoff von Unbekannten zerstört worden. Dabei waren nicht die Geschäftsräume das Ziel der Täter, die vermutlich der Organisierten Kriminalität zugerechnet werden können. Die beiden Geldautomaten sind am Donnerstag wenige Minuten nach drei Uhr in der Früh gesprengt worden. Die nach Informationen unserer Zeitung vier Täter flüchteten laut Zeugenangaben anschließend mit einem dunklen Auto, vermutlich ein Audi, in Richtung der nah gelegenen Autobahn 8. Das Bayerische Landeskriminalamt (BLKA), das die Ermittlungen übernommen hat und das an Christi Himmelfahrt mit Spezialisten in der VR-Bank-Filiale bis in die Mittagsstunden nach Spuren suchte, hat diese unmittelbaren Zeugenaussagen.

