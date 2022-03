Goldschmuggel auf A8 bei Leipheim: 43-Jähriger in Augsburg verurteilt

Neben rund 3,8 Kilo Goldschmuck schmuggelten die bulgarischen Fahrer auch 2340 Zigaretten und Alkohol – auf der A8 bei Leipheim wurden sie erwischt. So lief der Prozess.

Im Nachgang zu einem Aufgriff der Kontrolleinheit Verkehrswege des Hauptzollamts Augsburg verurteilte das Amtsgericht Augsburg am Mittwoch einen 43-jährigen, bulgarischen Staatsangehörigen wegen Steuerhehlerei und Steuerhinterziehung zu einer Geldstrafe von 120 Tagessätzen zu je fünf Euro und ordnete die Einziehung der geschmuggelten 3,8 Kilogramm Goldschmuck, 2340 Stück Zigaretten und 20,3 Liter Alkohol an.

Kontrolle bei Leipheim: Fahrer meldete nur vier Stangen Zigaretten an

Bereits am 18. November 2019 wurde auf der A8 bei Leipheim ein VW Caravelle mit Anhänger, beide mit bulgarischer Zulassung, von der Kontrolleinheit Verkehrswege des Hauptzollamts Augsburg zollrechtlich kontrolliert. Zu Beginn der Kontrolle wurden sowohl der Fahrer als auch sein Beifahrer nach mitgeführten Waren befragt. Der Fahrer meldete zunächst vier Stangen Zigaretten an. Erst als die Zöllner das Gepäck der beiden Reisenden in Augenschein nahmen, meldete der Beifahrer ebenfalls vier Stangen Zigaretten an. Während der Kontrolle des Fahrzeuginnenraums in der zolleigenen Überholungshalle fanden die Beamten insgesamt 2340 Stück Zigaretten und 20,3 Liter Alkohol, die aufgrund von bulgarischen Kaufbelegen alle dem Fahrer zugeordnet werden konnten.

Goldschmuggler musste eine Nacht in Untersuchungshaft verbringen

Bei der Fahrzeugkontrolle stellten die Zöllner des Hauptzollamts Augsburg am Airbag der Beifahrerseite Unregelmäßigkeiten fest und entdeckten im Hohlraum für den nicht vorhandenen Airbag viele Pakete mit goldenen Ketten und Armreifen, insgesamt 3767,97 Gramm Goldschmuck, mit einem Zollwert in Höhe von 103.247,91 Euro. Bei dem Schmuggel des Goldschmucks und den verbrauchsteuerpflichtigen Waren wurden Einfuhrabgaben und Steuern in Höhe von 23.198,78 Euro hinterzogen.

Aufgrund der Tatsache, dass der Beschuldigte keinen deutschen Wohnsitz hat und Fluchtgefahr bestand, musste er eine Nacht in Untersuchungshaft verbringen. Die aufgefundenen Gegenstände wurden alle sichergestellt und letztendlich eingezogen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. (AZ)

