"Gretchens Antwort": Starke Stimmen mit einem breiten Repertoire

Das Damen-A-Capella-Quartett Gretchens Antwort aus Berlin feiert zehnjähriges Bühnenjubiläum und machte auf seiner Jubiläumstour im Leipheimer Zehntstadel Station. Nach dem Konzert erzählten die Frauen, wie es zur Gründung der Gruppe gekommen war. Drei Regieassistentinnen sangen miteinander die Ansage zu einem Theaterstück („Bitte Handys ausschalten“). Das sei so gut angekommen, dass sie sich entschlossen, mehr daraus zu machen. Heute stehen die vier Sängerinnen Steffi Klein, Jessica Jorgas, Anne Stabler und Liza John zusammen auf der Bühne. Ihr Erfolgsgeheimnis sei der ähnliche Humor und gegenseitige Rücksichtnahme. Bei der Entwicklung der Programme werde vieles gemeinsam entschieden und gestaltet, erzählen die Frauen. Das merkte man auch in Leipheim. Die Melodiestimme und die Begleitstimmen wechselten sogar innerhalb von Liedern oder Medleys hin und her. Zusätzlicher rhythmischer Pepp entstand durch Fingerschnippen oder Trommeln auf Handtaschen und Holzbrettern.

