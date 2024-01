Leipheim

Grüne im Kreis Günzburg wollen mit Bauern im Gespräch bleiben

Plus Die aktuellen Proteste beschäftigen auch die Kreiskonferenz. Fraktionsvize Johannes Becher ruft in Leipheim dazu auf, Angriffe auf Politiker nicht hinzunehmen.

Von Rebekka Jakob

Es sind turbulente Zeiten für die Grünen in Bayern. Trotz aktueller Rekord-Mitgliedszahlen ist die Lage angespannt, nicht zuletzt durch die Bauernproteste gegen die Ampelregierung im Bund. Im Kreis Günzburg setzten die Grünen-Politiker auf Gesprächsbereitschaft mit den Landwirtinnen und Landwirten. Landtagsabgeordneter Max Deisenhofer machte beim Neujahrsempfang des Kreisverbands deutlich, wie wichtig der Austausch ist. "Wir haben in der vergangenen Woche erneut versucht, auch wenn wir in der Kritik stehen, dialogbereit zu sein und unsere Argumente auszutauschen." Das habe mit dem Bayerischen Bauernverband auch gut funktioniert.

Die Grünen stellten sich nicht gegen die Bauern – tatsächlich sei es andersherum, so Kreissprecherin Silvera Schmider. "Ich komme selbst aus der Landwirtschaft. Uns geht es um die Vielfalt, gerade darum, die kleinen Höfe zu stärken. Wir wollen, dass es den Landwirtinnen und Landwirten gut geht."

