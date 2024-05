Polizei findet bei Kontrollen an der A8 gestohlene Geräte

Bei der Kontrolle in Leipheim war ein Anhänger mit hochwertigen Rasenmährobotern und Akku-Staubsaugern beladen. Der Fahrer arbeitete für einen Paketdienst.

Die Verkehrspolizeiinspektion Günzburg hat in den vergangenen Tagen mehrere Schwerpunktkontrollen auf der A8 Höhe Leipheim durchgeführt. Ein Schwerpunkt war hierbei laut Pressebericht die Verfolgung von Verstößen der Eigentumskriminalität. Neben der Fahndungskontrollgruppe waren auch mehrere Streifen der Schwerverkehrskontrollgruppe sowie uniformierte Streifenbesatzungen im Einsatz. Am Mittwochnachmittag kontrollieren die Schleierfahnder ein bulgarisches Gespann, bestehend aus Transporter und Anhänger, an der Tank- und Rastanlage Leipheim. Das Gespann war unter anderem mit mehreren hochwertigen Rasenmährobotern, Akku-Staubsaugern und Qualitätswerkzeug beladen. Die Gegenstände hatten einen Wert im mittleren dreistelligen Bereich. Da weder der Transporteur noch der nicht anwesende Besitzer einen Eigentumsnachweis vorbringen konnten, stellten die Beamten die Gegenstände zunächst sicher.

Weitere Ermittlungen führten zu einem 23-jährigen Mann, der die Gegenstände während seiner Tätigkeit für einen Paketdienst widerrechtlich an sich nahm und nun versucht hatte, diese mithilfe des Gespanns außer Landes zu schaffen. Der Fahrer erhielt hierfür einen vergleichsweise geringen Transportlohn. Die Verkehrspolizeiinspektion Günzburg leitete Strafverfahren wegen Hehlerei und Diebstahls ein. Des Weiteren deckten die Beamten Verstöße gegen das Aufenthalts- und Betäubungsmittelgesetz auf. Auch mehrere Verstöße wegen überschrittener Geschwindigkeit und der Benutzung einer Blitzer-Warn-App ahndeten sie. (AZ)