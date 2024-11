Illegaler Tiertransport: Was passiert nun mit den Dackelwelpen?

Illegale Tiertransporte werden auch im Landkreis Günzburg aufgedeckt, wie zuletzt im Oktober. Dabei haben Polizisten verwahrloste Welpen in einem überladenen Transporter aus Rumänien aufgefunden, als sie diesen kontrollierten. Die Beamten stellten auch fest, dass die Abstammungsurkunden der Vierbeiner gefälscht waren. Das Veterinäramt des Landratsamts Günzburg wurde eingeschaltet und die vier Dackel wurden anschließend in das Günzburger Tierheim gebracht. „Den Hunden geht es gut“, so viel kann Bianca Theil, kaufmännische Leiterin des Tierheims, verraten. Doch wie geht es nun mit den Tieren weiter?

Celine Theiss