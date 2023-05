Siebenjähriger will in Leipheim ein Bundesligasammelheft stehlen

Der Bub konnte in Leipheim nicht zur Rechenschaft gezogen werden. Anders ist es bei einer 32-Jährigen, die ihr Diebesgut in einem Kinderwagen versteckt.

Ein Siebenjähriger hat sich in einem Verbrauchermarkt in der Augsburger Straße in Leipheim am Montagnachmittag für ein Bundesligasammelheft sowie ein Prospekt von einem Bundesliga-Sonderheft interessiert. Beides steckte der Junge in seine Hosentasche und flitzte Richtung Ausgang. Vor Verlassen des Geschäftes wurde er, so berichtet es die Polizei, von einem anwesenden Ladendetektiv gestoppt. Beide Gegenstände konnte der Bub behalten, nachdem sein Vater, der dabei war, den Kaufpreis von 15,38 Euro beglichen hatte. Strafrechtlich kann das Kind für die Tat nicht zur Rechenschaft gezogen werden. Es liegt nun laut den Beamten vielmehr in der Verantwortung der Eltern, dem Junior das begangene Unrecht aufzuzeigen und erzieherisch auf seine weitere Entwicklung einzuwirken.

Mann stiehlt am verkaufsoffenen Sonntag in Günzburg

Mit einer Strafanzeige hingegen muss eine 32-jährige Frau rechnen, die am gleichen Tag ebenfalls in der Augsburger Straße beim Einkaufen war. Dabei hatte sie einen Kinderwagen mit. In diesen legte sie alle beabsichtigt zu kaufenden Waren. An der Kasse unterließ es die Frau, einen Mehrfachstecker zur Bezahlung mit auf das Kassenband zu legen. Dies wurde vom Ladendetektiv gesehen, welcher die Polizei Günzburg zur Aufnahme einer Strafanzeige wegen des Verdachtes auf eine Diebstahlshandlung hinzuzog. Der Stecker hat einen Wert von 5,49 Euro.

Ebenfalls zu einem Diebstahl kam es am verkaufsoffenen Sonntag in einem Geschäft in Günzburg. Ein junger Mann betrat laut Polizeibericht den Laden und entnahm aus der Auslage zwei Schlüsselanhänger. Diese steckte er in seine Jackentasche. Anschließend verließ die Person das Geschäft, ohne die Ware bezahlt zu haben. Über eine vorhandene Videoaufzeichnung wird die Polizei versuchen, den Täter zu identifizieren und einer Strafverfolgung zuzuführen. (AZ)