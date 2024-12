Stadtkapelle Leipheim spendet 1111 Euro an die Kartei der Not

Die Stadtkapelle Leipheim hat mit ihrem Konzert „Aufg’spielt zum Advent“ in der Leipheimer Pauluskirche in doppelter Hinsicht ins Schwarze getroffen. Zum ersten Mal hat die Kapelle eine Benefizveranstaltung zugunsten der „Kartei der Not“, dem Leserhilfswerk unserer Zeitung, angeboten. Nicht nur das Programm mit alpenländischer Volksmusik kam beim Publikum hervorragend an, sondern auch die Idee, den Erlös kurz vor Weihnachten an notleidende Menschen in der Region zu spenden. Mehr als 1000 Euro an Spenden kamen an diesem Tag zusammen. „Wir waren alle überrascht und überwältigt“, betonte Vorsitzende Simone Kittner-Staib. Sie selbst und andere Vereinsmitglieder erhöhten die Spendensumme auf 1111 Euro, es sei eine besondere Zahl in Anlehnung an ein besonderes Konzert. Das Geld übergab die Vorsitzende jetzt symbolisch an Heike Schreiber von der Redaktion der Günzburger Zeitung. Dabei bekräftigte sie, dass diese Benefizveranstaltung im nächsten Jahr wieder stattfinden soll.

