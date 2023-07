Verkehrspolizei Günzburg stößt auf drei Personen ohne Visa

Die drei Männer, auf die die Verkehrspolizei Günzburg gestoßen ist, hielten sich illegal in Deutschland auf. Was das für sie bedeutet.

Beamte der Verkehrspolizei Günzburg fanden bei zwei verschiedenen Kontrollen Personen, die sich illegal in Deutschland aufhielten. So kontrollierten sie an der Rastanlage Leipheim einen hochwertigen Pkw mit Ausfuhrkennzeichen. Im Fahrzeug befanden sich ein 19- und ein 20-jähriger Albaner auf dem Rückweg in die Heimat. Den Wagen hatten sie der Polizei zufolge kurz zuvor in Stuttgart gekauft, wobei der Kauf durch ihren Vater, einen Unternehmer, finanziert wurde.

Verkehrspolizei Günzburg stößt auf Männer, die sich illegal in Deutschland aufhalten

Ermittlungen ergaben, dass sich die beiden schon längere Zeit im Schengenraum, unter anderem kürzlich in Spanien, aufhielten und die maximale Aufenthaltszeit als Touristen überschritten haben. Ebenfalls zu lange hielt sich ein 32-jähriger Albaner als Mitfahrer bei einer Kontrolle an der A8-Anschlussstelle Günzburg in Deutschland auf. Seit Ende 2021 war er durchgehend in Deutschland. Alle drei hätten laut Polizei ein Visum benötigt, was sie nicht besessen haben. Nach der Anzeigenaufnahme mussten die Personen bei beiden Kontrollen das Bundesgebiet umgehend verlassen. Im Fall der zweiten Kontrolle ordnete die Staatsanwaltschaft eine Sicherheitsleistung im mittleren dreistelligen Bereich an. (AZ)