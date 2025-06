Gürteltasche mit Bargeld an der A8 vergessen: Autokauf gescheitert

Es war nur eine kurze Pause, aber eine folgenschwere: Ein 39-Jähriger hielt am Mittwochmorgen gegen 8 Uhr an der Tankstelle der Rastanlage Leipheim für eine Toilettenpause an. Hierbei hängte er laut Polizei seine Gürteltasche in der Toilettenkabine an den Haken. Später setzte er seine Fahrt in Richtung München fort. Dort angekommen stellte der Mann unmittelbar vor einem geplanten Autokauf fest, dass er seine Gürteltasche in der Toilette der Tankstelle vergessen hatte.

Bei seiner Rückkehr gegen 12 Uhr konnte zwar die Gürteltasche auf dem Tresen liegend vorgefunden werden, der darin befindliche vierstellige Geldbetrag fehlte jedoch. Offensichtlich hatte ihn ein bislang Unbekannter entnommen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizeiinspektion Günzburg, Telefon 08221/919-0, in Verbindung zu setzen. (AZ)