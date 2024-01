Leipheim

12:00 Uhr

Die Güssenhalle in Leipheim wird zum Tempel der Marschtänze und Shows

Plus Bei seiner 48. Prunk- und Fremdensitzung bietet der Leipheimer Haufen fünf Stunden lang volles Programm. Was die Gruppen zeigen, grenzt an Hochleistungssport.

Von Peter Wieser

Immer wieder schön: sich zurückzulehnen und Marschtänze und Shows, entstanden in harter Arbeit, einfach nur zu genießen. Florian Fettinger und Holger Potz, Vizepräsidenten des Leipheimer Haufens und Moderatoren, hatten schon recht. Denn das, was die Gäste am Sonntag in der Leipheimer Güssenhalle erwartete, hatte Klasse. Die Güssengarde hatte Spalier gestanden, und das Trompetensolo hatte die 48. Prunk- und Fremdensitzung des Leipheimer Haufens eröffnet.

Es dauerte eine Weile, bis die Gastgesellschaften, die Büttelzunft Nersingen und die Narrenzunft Neresheim, und dann die Aktiven des Leipheimer Haufens eingezogen waren. Dafür hatten die Gäste Gelegenheit, sich darauf einzustimmen, was in den kommenden Stunden folgen sollte. Neben dem Güssenprinzenpaar Katharina I. und Thomas III. präsentierte sich mit Isabell I. und Lena-Marie I. kein Kinderprinzenpaar, sondern das Leipheimer Kinderprinzessinnenpaar: Man brauche nicht unbedingt einen Prinzen, Männer machten ohnehin nur Ärger, wie Florian Fettinger, stets für einen amüsanten Kommentar bereit, scherzend bemerkte. Und „zuckersüß“, wie er ebenfalls feststellte, das waren im Anschluss die kleinen Marschfunken mit ihrem Marschtanz allemal.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen