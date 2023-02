Guggamusik und Garden bringen Güssenhalle in Leipheim zum Beben

Die Prunk- und Fremdensitzung des Leipheimer Haufens ist gespickt mit Tänzen, artistischen Höhepunkten und Ehrungen – und findet einen besonderen Abschluss.

Mit einer Überraschung endete die 47. Prunk- und Fremdensitzung des Leipheimer Haufens in der Güssenhalle. Auf fünf Stunden Tanz und Show von eigenen Garden und Gastgesellschaften folgte ein Gänsehaut-Moment. Im Mittelpunkt stand dabei das Prinzenpaar.

Dass der Leipheimer Haufen, quasi in seinem Wohnzimmer, der Güssenhalle, wieder mit einem glänzenden Programm aufwartet, lag nahe. Noch dazu mit einem Moderatorenpaar, das sich ausgezeichnet ergänzte und dem Abend ein Stück mehr an Eleganz verlieh: Güssenprinzessin Verena I. und Güssenprinz Florian I., gleichzeitig Vizepräsident der Faschingsgesellschaft. Der Abend begann mit den Marschtänzen der Jüngeren, der Marschfunken und der Weiß-Blauen Garde, und mit den Mariechentänzen der Tanzmariechen Melina und Lisa, bevor die neu gegründeten Showfunken das Publikum verzauberten. Sie drehten das Faschingsrad um 39 Jahre in das Jahr 1984 zurück und präsentierten den Showtanz der damaligen Jugendgarde: Die Puppenfee, die Königin der Puppen, der die ganze Liebe eines Puppenmachers gilt.

Das Programm war gespickt mit anspruchsvollen Darbietungen, so auch der Marschtanz der Güssengarde. Foto: Peter Wieser

Im Wechsel mit den Gastgesellschaften überzeugten die Güssenfunken und die Güssengarde mit ihren Marschtänzen. Viel Beifall gab es für deren Shows „Mobbing in der Schule“ und „Zauberschule“ – eine Reise nach Hogwarts zu Harry Potter. Und natürlich für die Original Leipheimer Gassaheul’r, strahlend vor Glück über ihre sechs Schlagzeuger, Guggamusik, die wahrlich Lust auf Fasching machte – mit Prinzessin Verena die Triangel spielend und Prinz Florian auf der lila Trommel trommelnd, diese auf die Farbe seines Anzugs abgestimmt.

Die Ehrungen beim Leipheimer Haufen nehmen diesmal viel Zeit in Anspruch

Zwei Jahre hatte es beim Leipheimer Haufen keine Ehrungen geben können, sodass die Bühne diesmal gut gefüllt war und die Verleihungen, angefangen von der Fünf-Jahres-Medaille bis hin zu 44 Jahre Gold mit Brillanten etwas Zeit in Anspruch nahm. Zwei besondere Ehrungen gab es ebenfalls: Daniel Maier wurde der große Verdienstorden am Bande, Andrea Finkel das Großkreuz des Landesverbands Württembergischer Karnevalsvereine verliehen. Bereits 2020 wurde Günter Klas zum Ehrenmitglied des Verbands ernannt.

Was die Gastgesellschaften betrifft: Der Marschtanz der Juniorengarde der Knoblauchsländer Karnevalsgesellschaft Buchnesia aus Nürnberg, die auch ihr Tanzpaar Zoey und Tim mitgebracht hatte, war Tanzsport pur. Einen nicht ganz so weiten Weg hatte die Offonia aus Offingen. Die Karnevalsgilde des Kuhbergvereins Ulm präsentierte sich mit Spatz und Spätzin, Spatzengarde und Kuhhirt, und die Goldene Elf Ulm/Neu-Ulm hatte noch Putzfrau Daniela im Gepäck. Die bezeichnete den Güssenprinzen doch glatt als die „zarteste Versuchung“. „Weil der so lila isch“, wie sie festgestellt hatte. Mit Michel Link und seiner „Schwäbischen Schwertgosch“ gab es einen weiteren Solisten. Er lud das Publikum zu einer aberwitzigen Reise durch den Alltag ein. Als einen grandiosen Abschluss für einen gelungenen Abend bezeichnete Prinz Florian I. den Block des Carneval-Clubs Bäumenheim „Schlafmützen“: mit Prinzenpaar, Teenie-Formation und einer Show, gefüllt mit artistischen Elementen bis an die Hallendecke.

War das wirklich der Abschluss? Nein, der kam noch in anderer Form: Prinz Florian verließ die Bühne, mischte sich unter das Publikum. Die Bühne selbst sollte nun Prinzessin Verena allein gehören, und es wurde einen Moment still nach seinen Worten. „Wer, wenn nicht wir, wo, wenn nicht hier“ – er einen Heiratsantrag mit vielen, vielen roten Rosen folgen ließ. Prinzessin Verena erwies ihrem Prinzen Florian die Ehre, seine Frau zu werden.