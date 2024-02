Guggenmusiken rocken den Leipheimer Schlosshof

Das Jubiläumstreffen der Original Leipheimer Gassaheul'r zieht nicht nur befreundete Gruppen, sondern auch viel Publikum an.

Zum Jubiläums-Guggatreffen zum 33-jährigen Bestehen der Original Leipheimer Gassaheul´r kamen am insgesamt 16 Guggamusik-Gruppen aus nah und fern sowie zahlreiche befreundete Zünfte nach Leipheim. Zur Jubiläumsfeier gehörten auch der Rathaussturm im Sitzungssaal des Zehntstadels, ein ökumenischer Festgottesdienst sowie die Schlüsselübergabe durch Bürgermeister Christian Konrad an das Güssenprinzenpaar Katharina I und Thomas III.

Im Anschluss traten die eingeladenen Guggenmusiken auf der Bühne im Schlosshof auf. Die Vorstellungen mündeten in einem Monsterkonzert, an dem alle Musiker zusammen spielten und miteinander dann in einem Umzug Richtung Güssenhalle zogen. Dort wurde das Guggentreffen fortgesetzt und die Guggenmusiken heizten mit ihrem aktuellen Programm auf der Bühne ein. (AZ)