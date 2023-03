Leipheim

18:38 Uhr

Gypsy Swing mit bayerischen Texten im Leipheimer Zehntstadel

Plus Die Gruppe Django 3000 gastiert im Leipheimer Zehntstadel. Den Musikern gelingt es spielend, das Publikum zum Mitmachen zu bewegen.

Von Martin Gah

„Heit lass mer koan Blödsinn aus“ – dieses Textzitat der Gruppe Django 3000, die im Leipheimer Zehntstadel gastierte, sagt vieles über den Abend aus. Denn die vier Musiker schafften es mühelos, das Publikum zu allerlei spaßigen Aktivitäten zu motivieren. Sei es Mittanzen, rhythmisches Klatschen, Pfeifen, Mitsingen (entweder bayerische Wörter oder lautmalerisches wie „Lei la lei“), Stadionstimmung (Arme in die Höhe reißen und dann klatschen) oder die sogenannte Schabernack-Übung (in die Knie gehen und mit den Händen auf den Boden klopfen, dann aufspringen und die Arme in die Höhe reißen). Aber es gab auch besinnliche Momente, bei Balladen oder ruhigen Instrumentalsoli. Dann war es mucksmäuschenstill im Raum, und das Publikum hörte ganz genau zu.

