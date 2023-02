Hase stirbt nach dem Zusammenstoß mit Auto bei Leipheim

Ein Wildunfall mit einem Hasen ereignet sich bei Leipheim. Am Fahrzeug entsteht ein Schaden im vierstelligen Bereich, das Tier überlebt den Zusammenstoß nicht.

Als am Freitagmorgen gegen 6.45 Uhr eine Frau mit ihrem Auto die Südumgehung der Stadt Leipheim in Richtung Günzburg befuhr, sprang ihr auf Höhe der alten Rollbahn ein Hase von links vor das Auto. Die Frau erfasste das Tier frontal. Der Hase blieb nach dem Zusammenstoß tot neben der Fahrbahn liegen, am Auto entstand nach Angaben der Polizei ein Schaden in Höhe von 3000 Euro. (AZ)