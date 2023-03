Herrmann Schuhe und Mode in Leipheim eröffnet auf 1600 Quadratmetern

Seit Donnerstag können Kunden im neuen Zentralverkauf von Herrmann Schuhe und Mode auf dem Areal Pro einkaufen. Es ist der Neustart nach der Schließung in Günzburg.

Mit der Neueröffnung des Zentralverkaufs von Herrmann Schuhe und Mode am Donnerstag zieht ein weiteres lokales Unternehmen in das Leipheimer Entwicklungsgebiet. Lange habe man nach einem geeigneten Standort gesucht, der auch die Lagerlogistik aller Filialen unterbringe – und ihn laut Geschäftsführer Sven Walter im autobahnnahen Areal Pro gefunden. Nun hat es eröffnet und bietet viele Möglichkeiten zum Shoppen.

Nach seinen Angaben habe man bereits 2018 das Grundstück erworben, 2020 begann der Bau der ersten Gebäude. Die beiden neuen Geschäfte befinden sich nun in unmittelbarer Nähe zur Verwaltung des Unternehmens. Einer der jeweils 800 Quadratmeter großen Läden richte sich mit seinem Angebot ausschließlich an Kinder, neben Kinderschuhen und -mode kann man dort auch Schulranzen kaufen. Direkt daneben finden Herren und Damen eine Auswahl an Schuhen.

Der Zentralverkauf ersetzt die Günzburger Filiale nach ihrer Schließung

Die Neueröffnung folgte kurz nach der Schließung der Filiale in Günzburg zum Ende des vergangenen Jahres. Dass der Laden in der Reindlstraße Geschichte ist, hat folgenden Grund: "Wir können nicht beides machen", sagt Walter auf Nachfrage und nennt auch die wenigen Kilometer Distanz zwischen den Filialen als Grund. Doch das Sortiment käme auch am neuen Standort gut an. Nach dem ersten Tag "sind wir sehr zufrieden", so der Geschäftsführer. Die Resonanzen der Kundinnen und Kunden seien nach seinen Angaben "sehr gut" gewesen. Im früheren Gebäude von Herrmann Schuhe und Mode im Günzburger Gewerbegebiet hat vergangene Woche der Discounter Action eröffnet.