Herrmann Schuhe und Mode steuert von Leipheim aus 29 Filialen

Auf dem Areal Pro in Leipheim vereint Modehändler Herrmann Verwaltung und Logistik für alle Filialen. Das Unternehmen ist stetig gewachsen. Ein Porträt.

Die Geschichte von Herrmann Schuhe und Mode begann ganz klein und unscheinbar: Jürgen Herrmann und Jürgen Holzner eröffneten 1992 in Dillingen die erste Filiale. Damals waren sie erst 19 Jahre alt und dürften kaum geahnt haben, was aus dem kleinen Geschäft werden würde. Bis heute ist Herrmann Schuhe und Mode für das bekannt, was schon der Name verrät. Die Firma vertreibt Markenschuhe und -kleidung im süddeutschen Raum. 2021 zog das Unternehmen auf das Areal Pro in Leipheim. Etwa 20.000 Quadratmeter darf das Unternehmen hier sein Eigen nennen. Am neu geschaffenen Zentralstandort vereint Herrmann Schuhe und Mode neben zwei Läden auch Verwaltung und Logistik.

Die Verwaltung der Firma Herrmann Schuhe und Moden befindet sich nun in Leipheim auf das Areal Pro. Foto: Bernhard Weizenegger

Geschäftsführer Sven Walter nennt einige Zahlen, die die Entwicklung der vergangenen 31 Jahre verdeutlichen. Denn der ersten Filiale folgten bisher 28 weitere – im Schnitt also eine neue Filiale im Jahr. Dort gehen im Jahr insgesamt knapp 500.000 Paar Schuhe über die Verkaufstresen. Etwa 400 Mitarbeitende arbeiten im Verkauf, 50 weitere sind in der Verwaltung oder in der Logistik des lokalen Vertriebsriesen beschäftigt.

