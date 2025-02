Historischer Roman: Als in der Region der Bauernkrieg tobte

Heute kann man sich nur noch annähernd vorstellen, wie die einfachen Menschen am Übergang vom Mittelalter zur frühen Neuzeit gelebt, manchmal nur vegetiert haben. Alltägliche Sorgen und pure Existenzängste prägten das jämmerliche Dasein weiter Teile der Bevölkerung. Dieses spannungsgeladene Umfeld schürte einen brodelnden Hexenkessel. Die Autorin Corinna Seidler gibt einen Einblick, wie das Leben damals ausgesehen haben könnte. „Zorn und Zehnt“ heißt der Roman, der in ihrer Heimatstadt Weißenhorn spielt und den sie bei einer Lesung in Leipheim vorgestellt hat.

Ralph Manhalter Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Leipheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bauernkrieg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis