Hochwasser: Leipheimer Donau-Wasserwerk abgeschaltet

Die Wasserversorgung der Stadt Leipheim erfolgt ab sofort über das Wasserwerk auf dem Areal Pro. Das Trinkwasser wird gechlort, Bürger sollen sich bevorraten.

Die aktuelle Hochwasserlage an der Donau wird in den nächsten Stunden weiter zunehmen. In den kommenden Tagen wird mit Hochwasser bis zum Pegel HQ 100 gerechnet. Laut Bayerischem Landesamt für Umwelt bezeichnet dieser einen Hochwasserabfluss, der im Mittel alle 100 Jahre erreicht oder überschritten wird. Aus diesem Grund wird das Donau-Wasserwerk in Leipheim am Freitag abgeschaltet, wie die Stadt in einer Pressemitteilung mitteilt.

Die Wasserversorgung der Stadt Leipheim erfolgt ab sofort über das Wasserwerk auf dem Areal Pro. Vorsorglich muss deshalb aus sicherheitsrechtlichen Gründen das Trinkwasser der Stadt Leipheim vorübergehend gechlort werden. Der Zusatz zur Desinfektion erfolgt im Rahmen der Trinkwasserverordnung. Es kann zu leichten Geruchs- und Geschmacksveränderungen kommen.

Bürgerinnen und Bürger sollen sich mit Mineralwasser bevorraten

Gesundheitliche Bedenken bestehen jedoch nicht. Das Trinkwasser kann uneingeschränkt genutzt werden, auch als Trinkwasser für Tiere. Besitzer von Aquarien und Fischteichen sollten daran denken, dass Chlor auch in geringen Mengen für Fische schädlich ist. Möglicherweise muss die Trinkwasserversorgung in den nächsten Tagen zeitweise ganz abgeschaltet werden. Die Bürger und Bürgerinnen sollten sich deshalb vorsorglich auch mit Mineralwasser bevorraten.

Die Bewohner der Wedelek-Siedlung, Kohlplatte und Krautgarten werden vonseiten der Stadt gebeten, sich vorzubereiten und wertvolle Gegenstände aus den Kellerräumen zu entfernen, alle Kelleröffnungen (Fenster und Türen) zu schließen und Öltanks zu sichern. Auf der Homepage www.leipheim.de wird laufend über die aktuelle Lage informiert. (AZ)