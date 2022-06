Falsche Polizeibeamte scheitern zweimal im Kreis Günzburg

In Ichenhausen und Leipheim versuchen falsche Polizeibeamte telefonisch ihr Glück. Die beiden Betrugsversuche werden aber schnell durchschaut.

Am Montag gegen 20 Uhr erhielt eine 72-Jährige aus Ichenhausen den Anruf eines vermeintlichen Polizeibeamten, der von einem Einbruch in der Nachbarschaft berichtete und vorhandene Vermögenswerte abfragen wollte. Die Frau erkannte laut Polizei den Betrugsversuch und beendete umgehend das Telefonat. Zu einem Vermögensschaden kam es daher nicht.

Ebenfalls am Montagabend wurde eine 69-jährige Frau aus Leipheim von einem angeblichen Polizeibeamten angerufen, der auch in diesem Fall die übliche Geschichte vom Einbruch in der Nachbarschaft erzählte und vorhandene Vermögenswerte abfragen wollte. Als die 69-Jährige den Hörer an ihren Mann weitergab, beendete der falsche Polizeibeamte das Telefonat. (AZ)