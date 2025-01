Transporter touchiert, Schild umgefahren: Unfallfahrer fliehen

Im Landkreis Günzburg haben sich am Montag zwei Fälle von Unfallflucht ereignet, in einem Fall sucht die Polizeiinspektion Günzburg Zeugen. In Leipheim in der Von-Richthofen-Straße stieß zwischen 17 und 21.20 Uhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer, vermutlich beim Einparken, rückwärts gegen ein Verkehrszeichen. Laut Polizei wurde das Verkehrszeichen durch den Zusammenstoß aus der Verankerung gerissen und fiel um. Dabei beschädigte es ein Werbelogo eines Geldinstituts. Der Gesamtschaden an Verkehrszeichen und Werbelogo beträgt rund 1000 Euro. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle, ohne die Polizei zu verständigen oder seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Günzburg unter der Telefonnummer 08221/9190 zu melden.

Unfallflucht in Ichenhausen: Zeuge informiert die Polizei, die schnappt den Verursacher

Ein anderer Fall von Unfallflucht endete aufgrund eines aufmerksamen Zeugen glücklich. Ebenfalls am Montag zwischen 8.45 und 9 Uhr befuhr ein 45-jähriger Autofahrer einen Parkplatz in der Neuen Bahnhofstraße in Ichenhausen. Auf der Suche nach einer Parklücke versuchte er, in eine enge Lücke einzuparken. Dabei setzte er mit seinem Fahrzeug zurück und touchierte einen geparkten Transporter. Anschließend entfernte sich der Autofahrer von der Unfallstelle, ohne den Schaden zu melden oder seinen Pflichten nachzukommen. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall und informierte die Polizei. Eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Günzburg konnte das beschädigte Fahrzeug des 45-Jährigen später an dessen Wohnanschrift ausfindig machen. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Gegen den 45-Jährigen wird nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt. (AZ)