Ilegale Fahrt eines Rumänen endet auf der A8 bei Leipheim

Spezialkräfte der Polizei haben bei Leipheim einen Rumänen aus dem Verkehr gezogen, der gewerblich Personen transportierte. Und das ohne Führerschein.

Beamte der Schwerverkehrskontrollgruppe der Verkehrspolizei Neu-Ulm deckten am Sonntagnachmittag in Leipheim eine illegale Personenbeförderung eines Rumänen auf, der ein Fahrverbot hatte. An der Tank- und Rastanlage Leipheim überprüften die Polizeikräfte den Fahrer eines rumänischen Kleinbusses. Der selbstfahrende Unternehmer beförderte drei Männer im gewerblichen Personenverkehr von Belgien nach Rumänien. Diese Fahrt wäre grundsätzlich erlaubnispflichtig, wobei der 27-jährige Rumäne keine solche Genehmigung vorzeigen konnte. Auch hatte er nur die Kopie seines Führerscheins dabei. Ermittlungen in Rumänien ergaben dann noch vor Ort, dass ihm sein Führerschein wegen zu vieler Punkte in Rumänien entzogen wurde. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und der Rumäne musste eine Sicherheitsleistung im unteren vierstelligen Bereich hinterlegen. (AZ)