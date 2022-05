Illegaler Aufenthalt bei Buskontrolle an der A8 aufgedeckt

Vier Frauen und ein Mann halten sich unerlaubt in Deutschland auf und werden an der A8 bei Leipheim von der Polizei aufgefordert, das Land sofort zu verlassen.

Beamtinnen und Beamte der Fahndungskontrollgruppe der Verkehrspolizei Neu-Ulm haben am Mittwochabend an der Tank- und Rastanlage Leipheim einen mazedonischen Linienbus kontrolliert. Im Rahmen der Insassenkontrolle stellten sie insgesamt fünf Personen fest, die sich illegal in Deutschland aufhielten. So berichtet es die Polizei.

Polizei Neu-Ulm spricht von Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz

Die vier Frauen und der Mann im Alter zwischen 25 und 79 Jahren, die die albanische oder die mazedonische Staatsangehörigkeit hatten, waren alle zunächst legal als Touristen eingereist, hielten sich dann aber länger als erlaubt im Bundesgebiet oder im Schengengebiet auf. Das notwendige Visum konnte keiner vorlegen. Die Polizeibeamten forderten die fünf Personen auf, das Bundesgebiet umgehend zu verlassen. Sie erhoben Sicherheitsleistungen wegen Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz im niedrigen dreistelligen Bereich. (AZ)