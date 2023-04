Illegaler Aufenthalt bei Buskontrolle an der A8 aufgedeckt

Eine 27-jährige Albanerin hielt sich unerlaubt in Deutschland auf und wurde an der A8 bei Leipheim von der Polizei aufgefordert, das Land sofort zu verlassen.

Beamte der Fahndungskontrollgruppe der Verkehrspolizei Günzburg kontrollierten am Dienstagnachmittag an der Tank- und Rastanlage Leipheim an der A8 einen Fernlinienbus. Bei einer Insassenkontrolle wurde laut Polizeiangaben eine 27-jährige Albanerin kontrolliert. Die Frau war zunächst legal als Touristin nach Deutschland eingereist, hielt sich hier aber dann fast doppelt so lange auf, als es ihr Status zulässt.

Albanerin musste das Schengengebiet umgehend verlassen

Wie die Polizei berichtet, hätte sie sich vorab um ein Visum kümmern müssen, was sie nicht tat. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Sicherheitsleistung im mittleren dreistelligen Bereich an, welche die Autobahnfahnder vor Ort vollzogen. Danach musste die Frau das Schengengebiet umgehend verlassen. (AZ)