Illegaler Aufenthalt bei Buskontrollen an A8 bei Leipheim festgestellt

Bei Leipheim wurden zwei Fernreisebusse von der Verkehrspolizei Neu-Ulm kontrolliert. Drei Männer mussten danach Deutschland verlassen – sie waren illegal da.

Beamte der Fahndungskontrollgruppe der Verkehrspolizei Neu-Ulm haben am Dienstagnachmittag zwei Fernreisebusse zur Fahrgastkontrolle an der Tank- und Rastanlage Leipheim angehalten. Die Beamten stellten drei Männer im Alter von 29, 41 und 57 Jahren fest, die zunächst als Touristen eingereist waren, sich dann aber länger als erlaubt in Deutschland aufhielten.

Verkehrspolizei Neu-Ulm fordert die Männer auf, Deutschland zu verlassen

Laut Bericht der Polizei hatten die drei serbische, albanische und mazedonische Staatsangehörigkeit, weshalb sie innerhalb der EU grundsätzlich nach 90 Tagen Aufenthalt ein Visum benötigen würden. Nach Sicherheitsleistungen im unteren dreistelligen Bereich forderten die Beamten sie auf, das Bundesgebiet zu verlassen. (AZ)