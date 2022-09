Im Stadtrat Leipheim gibt es ein neues Mitglied

Im Leipheimer Stadtrat wurde kontrovers über die Grundstücksvergabe auf dem Areal Pro diskutiert. Gute Nachrichten gibt es vom Neubau der Kindertagesstätte.

Der Stadtrat Leipheim hat ein neues Mitglied. SPD-Mann Walter Oberdorfer rückte für Wolfgang Mayer, der auf eigenen Wunsch ausgeschieden war, in das Gremium nach. Bürgermeister Christian Konrad nahm Oberdorfer den Amtseid ab und verabschiedete Wolfgang Mayer nach 14 Jahren im Ehrenamt als Stadtrat.

Die Personalie hat auch Auswirkungen auf Referate und Ausschüsse, in denen Wolfgang Mayer bisher Mitglied war. Nicht alles wurde von Walter Oberdorfer eins zu eins übernommen. Die SPD-Fraktion hatte Änderungen beantragt, die auch so vom Stadtrat beschlossen wurden. So ist jetzt Jens Kahler (UWG) Vorsitzender des Rechnungsprüfungsausschusses, sein Stellvertreter ist Florian Mayer (SPD).

Bute Nachrichten von einer laufenden Baustelle in Leipheim

Gute Nachrichten hatte Architekt Martin Brenner von der gerade laufenden Baustelle für die Kita Sonnenschein am Pappelweg. Der Neubau liege nicht nur voll im Zeitplan, sondern auch im Kostenplan, so Martin Brenner. Bei zu 95 Prozent erfolgten Vergaben belaufen sich die Ausgaben brutto auf 5,9 Millionen Euro und sind damit noch 126.000 Euro unter der Kostenschätzung. Noch nicht vergeben sind die Ausgaben für die Gastroküche, hier hatte sich bei der Ausschreibung keine Firma gemeldet, und die allgemeine Ausstattung der Kita, die mit dem Träger besprochen werden soll.

Angepasst werden musste das Honorar der Tragwerksplanung, das sich immer nach der Honorarordnung und den Kosten richtet. Steigende Kosten verursachten jetzt ein von 85.000 Euro auf 109.000 Euro steigendes Honorar des Statikbüros. Ein ganz normaler Vorgang und eine noch moderate Anpassung, bewertete es Architekt Brenner. Sein Honorar hingegen sei fest und steige nicht mit steigenden Baukosten.

Photovoltaikanlage auf dem Kindergarten wird größer

Größer als ursprünglich geplant wird die Fotovoltaikanlage auf dem Dach der Kita Sonnenschein. Die hohen Energiekosten führen dazu, dass nun nicht nur Strombedarf für die Kita Sonnenschein auf deren Dach erzeugt werden soll, sondern soviel Strom wie möglich. So wächst die bisher geplante PV-Anlage von 25 Kilowattpeak um weitere 35 Kilowattpeak an. Zu den geplanten Kosten in Höhe von 25.000 Euro kommen deshalb noch 35.000 Euro hinzu. Ob der Stromspeicher auch aufgerüstet werde, sei noch in der Planung, so Martin Brenner. Die Trägerschaft der Kita Sonnenschein wurde vom Stadtrat an die Katholische Kirchenstiftung St. Paulus übergeben. Diese Information gab Bürgermeister Christian Konrad bekannt, der Beschluss wurde im Juli in nicht-öffentlicher Sitzung gefasst.

Das interkommunale Gewerbegebiet Areal Pro in Leipheim. Foto: Bernhard Weizenegger (Archivbild)

Dritter Bürgermeister Willi Riedel (SPD) ist mit einem Beschluss der zwölf Verbandsrätinnen und Verbandsräte des Zweckverbands Interkommunales Gewerbegebiet Areal Pro nicht einverstanden. Er sagte: „Die Bewerbung eines Leipheimer Unternehmens auf Leipheimer Flur wurde dort mit 6:6 Stimmen abgelehnt. Mein Wunsch ist, dass ortsansässige Unternehmen die Möglichkeit bekommen, sich auf dem Areal Pro anzusiedeln, zumal, wenn es sich bei dem Grundstück um Leipheimer Flur handelt.“

Kritik an der Grundstücksvergabe auf dem Areal Pro

Das Areal Pro erstreckt sich über die Flure von Leipheim, Günzburg und Bubesheim. Entscheidungen über Flächennutzungspläne und Bebauungspläne werden aber vom Zweckverband getroffen. Riedel hatte eine diesbezügliche Mail an den Zweckverband gesandt und wollte im Stadtrat Leipheim, der fünf Verbandsräte in das zwölfköpfige Zweckverbandsgremium entsendet, für mehr Informationen sorgen. Brigitte Mendle (Bündnis 90/Die Grünen) pflichtete ihm bei: „Eine Ansiedlung eines Gesundheitszentrums ist mir zehnmal lieber als der x-te Logistiker auf Leipheimer Flur.“ Bürgermeister Christian Konrad konterte: „Der Stadtrat Leipheim ist für die Entscheidung nicht zuständig. Und die Verbandsräte sind unabhängig in ihrer Entscheidung, sie sind nicht auf die Meinungsbildung des Stadtrats angewiesen.“

Die Entscheidung im Zweckverband wurde nicht-öffentlich gefasst, dementsprechend geheim bleibt auch das Abstimmverhalten Einzelner. Im Verlauf der Diskussion wurde Konrad deutlicher: „Es ist nicht das erste Unternehmen aus Leipheim, das abgelehnt wurde. Die Verbandsräte sind doch nicht doof. Steuerkraft, Arbeitsplätze, Umgebung werden in die Entscheidung mit einbezogen.“ Jens Kahler sah es so: „Der Stadtrat hat die Leipheimer Verbandsräte bestellt. Ich gehe davon aus, dass sie wie die Stadträte im Interesse der Bürger der Stadt Leipheim entscheiden. Stadtrat und Verwaltung geben durchaus ein Meinungsbild.“ Am Ende konnte Willi Riedel durchsetzen, dass die Bauherren, die als Zuhörende im Zehntstadel waren, ein Rederecht bekommen. Allerdings unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Ob es die Möglichkeit gibt, dass sich der Zweckverband ein zweites Mal mit der gewünschten Ansiedlung befasst, wurde nicht thematisiert.