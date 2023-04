Immer mehr Störche lassen sich in Leipheim nieder

Leipheim ist für Störche zu einer guten Adresse geworden. Mittlerweile haben sich an die sieben Storchenpaare angesiedelt. Wo sie sich ihren Nistplatz ausgesucht haben.

Leipheim ist bei Störchen beliebter denn je. In den seit Jahren belegten Weißstorch-Nestern auf dem Leipheimer Storchenturm und auf dem Dach des Riedheimer Kindergartens „Storchennest“ waren auch im Winter immer wieder Störche zu beobachten. So war es nicht verwunderlich, dass hier auch heuer die Nester wieder zeitig belegt waren.Zur großen Freude vieler Leipheimer hat auch das Paar das im vergangenen Jahr selbst errichtete Nest auf dem Kirchendach der St. Veits-Kirche wieder ausgebessert und neu bezogen. Ein weiteres Paar hat es dieses Jahr geschafft auch auf dem Kirchturm ein Nest zu errichten. Im vergangenen Jahr schlug der Nestbau dort noch fehl. Seit Tagen versucht sich ein drittes Paar auf dem Kirchendach mit dem Nestbau – doch bisher erfolglos: Die Zweige stürzen immer wieder ab. Dafür scheint der Nestbau auf dem Schloss dieses Jahr zu funktionieren. Zumindest trägt ein Paar täglich mehr Zweige auf den Kamin. Und ein weiteres Paar nutzt wieder den Turm der Feuerwehr zum Nestbau. Alles in allem wären es dann sechs bis sieben Storchenpaare, die in Leipheim nisten oder es zumindest versuchen. Die Hoffnung ist groß, dass alle Paare erfolgreich brüten und Junge aufziehen können. (AZ)