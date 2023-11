In angespannter Verkehrslage kommt es auf der A8 zu mehreren Unfällen

Während eines hohen Verkehrsaufkommens staute sich der Verkehr auf der A8. Gleich zwei Pkw-Fahrer verursachten zudem einen Unfall in der angespannten Verkehrslage.

Am Mittwochnachmittag ist es wegen eines erhöhten Verkehrsaufkommens auf der A8 in Fahrtrichtung Stuttgart zu mehreren Unfällen gekommen. Innerhalb weniger Minuten staute sich der Verkehr auf den drei Fahrstreifen, weshalb es laut Polizeibericht aufgrund des zu geringen Sicherheitsabstandes in Verbindung mit der gefahrenen Geschwindigkeit zum Auffahrunfall kam. Hierbei entstand Sachschaden von rund 16.000 Euro. Für die Aufräumarbeiten musste ein Fahrstreifen durch die Feuerwehr Leipheim gesperrt werden. Dies führte nach Angaben der Polizei zu weiteren Einschränkungen bei bereits hohem Verkehrsaufkommen.

Ein weiterer Verkehrsteilnehmer hielt daraufhin den Abstand nicht ein und konnte am Stauende nicht rechtzeitig abbremsen, wie die Polizei weiter berichtet. Um ein Auffahren zu verhindern, lenkte er sein Fahrzeug vom linken auf den mittleren Fahrstreifen und kollidierte dort mit einem weiteren Pkw. Auch hier entstand nur Blechschaden von circa 11.000 Euro. Nach Abschluss der Reinigungsarbeiten und Freigabe der Fahrstreifen beruhigte sich die Verkehrslage in Richtung Stuttgart. (AZ)