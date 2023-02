In Leipheim aufgeflogen: Bauarbeiter aus Kosovo war illegal in Deutschland

Nicht nur ein überladenes Baufahrzeug hatten die Beamten bei einer Kontrolle an der A8 zu beanstanden. Die Kontrolle deckte auch einen illegalen Aufenthalt auf.

Weil ein Baufahrzeug augenscheinlich überladen war – dies war laut Polizei ganz offensichtlich an der Hinterachse des 3,5 Tonners zu sehen – kontrollierten die Beamten der Schwerverkehrskontrollgruppe der Verkehrspolizei Neu-Ulm das Fahrzeug auf Höhe Leipheim an der A8 am Montagabend. Die Kontrolleure wogen vor Ort den Klein-Transporter, wobei sich der Verdacht bestätigte und das Fahrzeug um mehr als 20 Prozent überladen war. Dies führte zu einer Verkehrsordnungswidrigkeitenanzeige gegen den 40-jährigen kosovarischen Fahrer eines deutschen Bauunternehmens.

Keine Arbeitserlaubnis für den Bauarbeiter, der sich in Deutschland aufhielt

Mit in dem Fahrzeug war auch ein 59-jähriger Kosovare, der sich laut Bericht der Beamten nur mit einer kosovarischen ID-Karte ausweisen konnte. Ermittlungen vor Ort ergaben dann, dass dieser Bauarbeiter seit etwa sechs Monaten in Deutschland lebt und ohne Arbeitserlaubnis und ohne notwendiges Visum bei dem Unternehmer beschäftigt war. Der Kosovare wurde erkennungsdienstlich behandelt und die Beamten eröffneten gegen ihn ein Ermittlungsverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz. Er muss nun das Bundesgebiet umgehend verlassen. (AZ)