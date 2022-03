In Leipheim aufgeflogen: Lkw-Fahrer ohne Arbeitserlaubnis unterwegs

An der Rastanlage Leipheim kontrolliert die Polizei einen Lkw-Fahrer. Sie stellen fest, dass sich der Fahrer unerlaubt in Deutschland aufhält. Und nicht nur das.

Beamte der Schwerverkehrskontrollgruppe der Verkehrspolizei Neu-Ulm haben am Mittwochmittag an der Tank- und Rastanlage Leipheim einen bulgarischen Lkw kontrolliert. Am Steuer habe, so berichtet es die Polizei, ein 41-jähriger Bosnier gesessen, der im gewerblichen Güterverkehr Waren im Auftrag einer kroatischen Spedition beförderte. Im Rahmen der ganzheitlichen Kontrolle nahmen die Beamten neben den Lenk- und Ruhezeiten auch der Aufenthaltstitel des Mannes in Augenschein. Hierbei stellten die Kontrolleure fest, dass dessen kroatischer Aufenthaltstitel schon seit Wochen abgelaufen war. Auch die notwendige Fahrerbescheinigung, die quasi als Bestätigung der Arbeitserlaubnis im EU-Land gilt, war nicht mehr gültig.

Der bosnische Lkw-Fahrer musste sofort Deutschland verlassen

Somit hielt sich der Bosnier unerlaubt in Deutschland auf, weshalb die Beamten ein Ermittlungsverfahren gegen ihn einleiteten. Und nachdem die kroatische Spedition einen Fahrer ohne gültige Bescheinigung einsetzte, musste sie nach Angaben der Beamten wegen der vorliegenden Ordnungswidrigkeit eine Sicherheitsleistung im vierstelligen Bereich hinterlegen. Den Kraftfahrer forderten die Beamten danach auf, umgehend das Bundesgebiet verlassen. (AZ)