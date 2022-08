In Leipheim nötigt ein 33-jähriger Mann eine ältere Dame im Straßenverkehr

Weil ein 33-jähriger Autofahrer von einer älteren Dame angehupt wurde, nötigte er die Frau im Straßenverkehr und hinderte sie an der Weiterfahrt.

Als Rüpel im Straßenverkehr offenbarte sich am Samstagnachmittag ein 33-jähriger Autofahrer gegenüber einer Dame. Diese fuhr mit ihrem VW in Leipheim von der Albert-Einstein-Straße aus in den Kreisverkehr in Richtung Günzburg ein. Als sie sich bereits in dem Kreisverkehr befand, nahm ihr der Mann, der mit seinem grauen Mercedes von der Shelterschleife kommend in den Kreisverkehr einfuhr, die Vorfahrt. Daraufhin hupte die Dame. Laut Polizeiangaben fuhren anschließend beide weiter in Richtung Günzburg. Als die Fahrerin mit ihrem Pkw in der Ulmer Straße an der Kreuzung zur Wetzlerstraße auf der Linksabbiegespur bei Rot anhielt, fuhr der Mann mit seinem Mercedes als Reaktion auf ihr Hupen quer vor das Auto der Dame und hinderte sie so an der Weiterfahrt, als die Ampel auf Grün umschaltete. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Günzburg unter der Telefonnummer 08221/9190 zu melden. (AZ)