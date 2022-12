Leipheim

06:30 Uhr

In Leipheim wird im neuen Jahr das Trinkwasser teurer

Plus Noch eine Preiserhöhung kommt auf die Bürgerinnen und Bürger von Leipheim ab 1. Januar zu: Die Kosten für Trinkwasser steigen um 28 Cent je Kubikmeter.

Von Sandra Kraus

Teurer wird im neuen Jahr in der Stadt Leipheim das Trinkwasser. Ab 1. Januar 2023 kostet der Kubikmeter Wasser 2,13 Euro, das sind 28 Cent mehr als bisher. Der Stadtrat Leipheim hat die Erhöhung in der letzten Sitzung des Jahres einstimmig beschlossen. Seit 2017 konnte der Wasserpreis stabil auf 1,85 Euro belassen werden, jetzt ergab die Kalkulation des Bayerischen Kommunalen Prüfungsverbandes für die Jahre 2023 und 2024, dass die Preise angehoben werden müssen. Die Grundgebühr bleibt unverändert bei 45 Euro. Für Bauwasser, also das Wasser, das man auf der Baustelle benötigt, bevor das Haus den eigenen Wasseranschluss hat, müssen künftig 2,35 Euro anstatt 1,85 Euro bezahlt werden, Grundgebühr fällt keine an. Auf Verbrauchs- und Grundgebühr kommt dann noch die Mehrwertsteuer von 7 Prozent dazu. Wortmeldung gab es dazu keine.

