In Leipheim wird wieder durch die Zeit gereist

Gott zum Gruße! Bald wandeln "Bauer Martin" und Co. wieder durch die Gassen Leipheims. Marianne Winkler lädt zu mittelalterlichen Führungen ein.

Wenn Marianne Winkler auf Tour geht, wird in Leipheim die Zeit um einige Jahrhunderte zurückgedreht. Auch in diesem Jahr macht sie als "Bauer Martin", sein Weib "die Lisl" und diverse andere Figuren die Vergangenheit der Güssenstadt erlebbar. Ob bei Tag oder bei Nacht – ab dem 4. April können Interessierte jeden Alters das neue und das alte Leipheim zu Zeiten des Mittelalters auf besondere Weise erkunden.

Die Führungen enthüllen Leipheims Geheimnisse

Auch bei den bekannten gruseligen Führungen durch das nachtdunkle Leipheim oder den Berichten der "weisen Kräuterfrau Mariana" schlüpft die Gästeführerin in verschiedene Rollen. Heuer bietet sie zudem enthüllende Ausflüge in die evangelische Sankt Veitskirche an. Bei Führungen hoch oben durch den Kirchenturm oder -dachstuhl und lüftet Winkler mithilfe der archäologischen Funde nach den Ausgrabungen des Archäologiezentrums Günzburg einige Geheimnisse rund um die Kirche und ihre Geschichte.

Die Termine aller Führungen finden Sie auf der Website der Stadt Leipheim. Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung erhalten Sie bei Marianne Winkler unter der Telefonnummer 08221/72200 oder per Mail an guessenstadt-leipheim@freenet.de. Eine Anmeldung ist erforderlich.

