Ins erweiterte Leipheimer Rathaus geht es bald barrierefrei

Plus Für einen besseren Zugang zum Verwaltungsgebäude wird sogar die Fahrbahn der Marktstraße verschoben. Im Ausschuss ging es auch um eine Photovoltaikanlage.

Die Eingangssituation beim Rathaus-Erweiterungsbau in der Leipheimer Marktstraße 7 ist nicht zufriedenstellend und stellt ein erhöhtes Unfallrisiko dar. Die Breite des Gehwegs beträgt dort nur 1,25 Meter, der Zugangsbereich selbst ist schmal und steil. Die Verwaltung hatte vorgeschlagen, den Fahrbahnbereich der Marktstraße in ihrer vorhandenen Breite nach Westen zu verschieben, damit würde der Gehweg auf 2,50 Meter verbreitert werden. Die auf der gegenüberliegenden Seite befindliche Parkfläche entfiele, dafür würde auch der dortige Gehweg etwas breiter werden.

Eine „kleinere Maßnahme“, wofür im Haushalt auch entsprechende Mittel eingestellt seien, erklärte Bürgermeister Christian Konrad (CSU) in der Sitzung des Leipheimer Umwelt-, Grundstücks-, Bau- und Innenstadt-Ausschusses (UGBI). Man werde kostenmäßig unter 10.000 Euro bleiben, sagte Jürgen Mößle, Leiter des Bauamts, auf die Frage von Petra Kühner (UWR). Auch an die Entwässerung sei gedacht und man müsse dafür kein Planungsbüro beauftragen. Mit dem Verschieben der Fahrbahn könne zudem eine gewisse Verkehrsberuhigung erzielt werden. Die Mitglieder des UGBI-Ausschusses sprachen sich einstimmig für die Umbaumaßnahme aus.