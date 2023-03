International gesuchter Mann an Tankstelle in Leipheim verhaftet

Eine Verkehrskontrolle in Leipheim führt zu Verhaftung eines international gesuchten Mannes. Er soll ein Raubverbrechen begangen haben.

Schleierfahnder der Verkehrspolizei Neu-Ulm haben am Sonntagnachmittag, 5. März, an der Tankstelle Leipheim neben der A8 die Insassen eines rumänischen Pkw kontrolliert. Bei der fahndungsmäßigen Überprüfung eines 29-jährigen Rumänen, der als Mitfahrer in dem Fahrzeug war, wurde den Autobahnfahndern ein Treffer angezeigt. Laut Aussage der Polizei bestand gegen den Rumänen ein internationaler Haftbefehl, ausgestellt von einer österreichischen Behörde, wegen eines Raubverbrechens. Die Fahnder verhafteten den Mann und übergaben ihn an die Justizvollzugsanstalt. Um die Auslieferung nach Österreich zu initiieren, nahmen sie anschließend mit der Generalstaatsanwaltschaft Kontakt auf. Die übrigen Insassen des Fahrzeugs durften nach der Verhaftung weiterfahren. (AZ)