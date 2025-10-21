Internationale Talentschmiede in Europa: Jugendaustausch verbindet in München, Athen und Krakau

Der Leipheimer Verein InKontakt e.V. blickt auf ein äußerst erfolgreiches Jahr 2025 zurück und hat bereits elf internationale Jugendfreizeiten durchgeführt. Als Höhepunkt des Jahres gilt die deutsch-griechisch-polnische Talentakademie, eine intensive kulturelle und künstlerische Begegnung, die junge Menschen aus drei Ländern zusammenbrachte. Die eigene Jugendgruppe "Jugend InKontakt" spielte dabei eine zentrale Rolle: Sie wirkte als Mitgestalter, Koordinationshelfer und Sprachanimateur. Adrian Fijolek, Vorstand des InKontakt e.V., betont: „Durch die aktive Mithilfe bei Workshops entwickeln die Jugendlichen einzigartige interkulturelle Kompetenzen. Sie teilen ihre Talente und gestalten so aktiv die europäische Verständigung von morgen.“

Höhepunkte der Trilateralen Begegnung: München (März): Der Auftakt in Bayern stand im Zeichen kreativer Workshops (Theater, Musik, Tanz, bildende Kunst), die aktiv sprachliche Barrieren abbauten. Kulturelle Abende brachten Esskultur und Traditionen näher. Athen (August): Die zweite Etappe bot neben Antike (Akropolis, Poseidon-Tempel) intensive Integration durch gemeinsame Workshops und Abendveranstaltungen.

Nun steht die letzte Begegnung des Jahres an: Der Verein lädt Jugendliche (11 bis 19 Jahre) zur Internationalen Talentakademie vom 4. bis 8. November 2025 nach Krakau und Wieliczka ein. Rund 60 Jugendliche aus allen drei Partnerländern werden in intensiven Workshops von professionellen Kräften (Schauspielern, Musikern, Tänzern, Künstlern) inspiriert. Sprachanimateure fördern aktiv das Sprachenlernen.

Das Programm wird durch die Besichtigung der wunderschönen Stadt Krakau und einen Ausflug in das UNESCO-Weltkulturerbe Salzbergwerk Wieliczka ergänzt. „Unsere Talentakademien beweisen, dass Europa nicht nur ein Vertrag ist, sondern eine lebendige Gemeinschaft, die durch die Jugend geformt wird." Interessenten für die Talentakademie in Krakau melden sich bitte unter info@inkontakt-leipheim.com

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!