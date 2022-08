Irrfahrt auf der A8 bei Leipheim endet im Krankenhaus

Gleich zweimal am selben Tag musste die Autobahnpolizei Günzburg einen 62-jährigen Holländer kontrollieren. Warum festgestellt wurde, dass der Mann dringend in ein Krankenhaus muss.

Gleich mehrmals beschäftigte am Samstag ein 62-jähriger Niederländer die Autobahnpolizei Günzburg. Erstmals traten die Beamten in den Mittagsstunden mit dem Mann in Kontakt, als er von der Polizei auf der Autobahn bei Leipheim angehalten wurde, nachdem andere Verkehrsteilnehmer auf ihn aufmerksam gemacht hatten. Der Urlaubsrückkehrer hatte es nicht geschafft, die Spur auf dem Weg in Richtung Stuttgart zu halten. Er war mehrfach auf dem Seitenstreifen gefahren. Im Zuge der Kontrolle erklärte der Holländer, dass er auf dem Heimweg aus Kroatien sei. Da er laut Polizeiangaben weder Alkohol noch Drogen konsumiert hatte, wurde ihm von den Beamten eine Pause verordnet.

Zu hoher Insulinspiegel führt zu Unfall auf der Autobahn bei Leipheim

Gut sechs Stunden später erreichte die Autobahnpolizei Günzburg eine erneute Mitteilung, welche die Beamten sofort an die Kontrolle vom Mittag erinnerte. Jetzt hatte dasselbe Fahrzeug in Leipheim die Schutzplanke touchiert und war nun wieder in Richtung München gefahren. Diesmal wurde der Holländer in Jettingen-Scheppach von der Autobahn gezogen. Wie die Polizei mitteilte, wirkte der Fahrer allerdings diesmal orientierungs- und schon fast hilflos. Sein Fahrzeug hatte einen frischen Streifschaden an der Beifahrerseite. Im Gespräch gab er nun zu, Diabetiker zu sein. Allerdings war er der Überzeugung, dass sein Insulinspiegel passen würde. Ein Zuckertest vor Ort widerlegte diese Aussage. Seine Werte waren derart hoch, dass die Polizei den Rettungsdienst samt Notarzt alarmierte.

Autobahnpolizeistation Günzburg leitet Strafverfahren ein

Der Mann wurde im Anschluss in eine Klinik gebracht und stationär aufgenommen. Der Schaden an Auto und Schutzplanke wird auf rund 2500 Euro geschätzt. Gegen den Holländer wurde ein Strafverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und Gefährdung des Straßenverkehrs infolge körperlicher Mängel eingeleitet. Über den Ausgang des Verfahrens entscheidet nun die Staatsanwaltschaft. Ein konkret gefährdeter Verkehrsteilnehmer ist der Polizei sonst nicht bekannt. Sollte es Zeugen oder Gefährdete geben, so mögen sich diese mit der Autobahnpolizeistation Günzburg unter der Telefonnummer 08221-919311 in Verbindung setzen. (AZ)