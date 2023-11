Leipheim

Italienische Weltmusik erobert den Zehntstadel

Plus Die virtuose Sängerin Flo aus Neapel gastiert mit ebenso virtuosen Begleitmusikern im Leipheimer Zehntstadel. Einziger Wermutstropfen: Die Texte werden nicht übersetzt.

Von Martin Gah

Eine vielseitige Frau gastierte bei der jüngsten Veranstaltung im Leipheimer Zehntstadel. Flo alias Floriana Cangiano aus Neapel schloss ihr Gesangsstudium mit Bestnote ab und studierte parallel noch Betriebswirtschaft. In ihrer italienischen Heimat war und ist sie als Darstellerin in Musicals und Sprechtheaterstücken zu sehen. Aber das Theater ist für sie nur ein Spaß nebenbei, wie sie im Anschluss an das Konzert im Interview erzählte. Als Kern ihrer Arbeit sieht sie die Tätigkeit als Sängerin und Songschreiberin, in der sie auch in Leipheim auftrat.

In ihren Songs verbindet Flo die traditionelle italienische Musik mit verschiedenen anderen Musikstilen aus der ganzen Welt. So verbanden sich im ersten Teil des Konzerts ein sizilianisches Fischerlied und der Blues, im zweiten Teil eine Tarantella mit dem russischen Kasatschok. Manchmal waren auch eine französische Musette herauszuhören, aber auch alpenländische Elemente wie ein Langsamer Walzer oder ein Zwiefacher. Das Katzenduett von Rossini steigerte Flo inhaltlich, indem sie in einer ihrer Eigenkompositionen abwechselnd eine Katze und einen Hund imitierte. Bei einem Rap-Stück begleitete sie sich selbst auf der Trommel. Am Anfang machte sie Meeresgeräusche nach, der Rhythmus war langsam und wurde immer schneller, dazu kamen noch eruptive Ah-Schreie. Bei anderen Stücken spielte sie gelegentlich Ukulele. Auch gesanglich beherrscht sie allerlei Finessen, große Tonsprünge, lange Legati, Aufwärts-und Abwärtsdreiklänge über mehrere Oktaven mit Vibrati dazwischen, Crescendo und Decrescendo.

