Kreis Günzburg: Polizei setzt nach Auto-Beschädigungen auf Zeugen

Ein spitzer Gegenstand und eine ätzende Flüssigkeit sollen von den Tätern eingesetzt worden sein.

Wegen zweier Sachbeschädigungen an Autos ermittelt die Polizei. Im einen Fall geht es um einen blauen Fiat Panda, der in der Leipheimer Ziegelgasse geparkt war. Zwischen Donnerstagabend und Freitagnachmittag hat ein Täter das auf der rechten Straßenseite abgestellte Auto augenscheinlich mit einem spitzen Gegenstand entlang der gesamten rechten Fahrzeugseite verkratzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf etwa 1000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg, Telefon 08221/919-0, in Verbindung zu setzen.

Im anderen Fall in Jettingen-Scheppach reicht der Tatzeitraum bis zum 20. August, 21 Uhr, zurück. Er endet am Freitagabend. Der betroffene schwarze Peugeot 607 parkte während dieser Zeit in der Dieselstraße 10 in Jettingen-Scheppach. Das Auto wurde, so die Polizei, offensichtlich mit einer ätzenden Flüssigkeit besprüht, die den Lack beschädigte. Der Sachschaden wird hier ebenfalls auf circa 1000 Euro geschätzt. Zeugen bittet die Polizei in Burgau, Telefon 08222/9690-0, sich zu melden. (AZ)