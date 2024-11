Verkehrspolizei Günzburg kontrolliert mehrere überladene Fahrzeuge

Beamte der Verkehrspolizei Günzburg haben am Mittwochnachmittag mehrere überladene Fahrzeuge kontrolliert und deren Weiterfahrt gestoppt.

An der Tank- und Rastanlage Leipheim wogen die Polizisten ein rumänisches Gespann mithilfe einer Radlastwaage. Dabei stellten sie fest, dass das Gesamtgewicht des Zugfahrzeugs um mehr als 14 Prozent und die Hinterachse des Lastkraftwagens um mehr als 12 Prozent überladen waren. An der Rastanlage Burgauer See kontrollierten die Beamten einen polnischen Kleintransporter. Hier war das Gesamtgewicht um mehr als 50 Prozent überschritten, zudem war die Hinterachse um mehr als 22 Prozent überladen.

Ebenfalls an der Rastanlage Burgauer See stoppten die Polizisten laut Bericht ein Pkw-Gespann mit deutschen Ausfuhrkennzeichen. Die Verwiegung zeigte, dass die zulässige Anhängelast des Pkw um mehr als 43 Prozent überschritten wurde. Die Beamten ordneten in allen drei Fällen Sicherheitsleistungen im unteren bis mittleren dreistelligen Bereich an. Die Polizei untersagte jeweils die Weiterfahrt. (AZ)