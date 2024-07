Jetzt ist die neue 400-Meter-Bahn in Leipheim auch offiziell eröffnet

Seit Juni ist die alte 400-Meter-Bahn in Leipheim wieder für Sportler freigegeben. Die Eröffnung wurde wegen der Hochwasser-Katastrophe abgesagt – nun hat man sie offiziell nachgeholt. Jahrelang war die Anlage an der Carl-von-Ossietzky-Straße für Leichtathleten kaum mehr nutzbar, so sehr hatte der Zahn der Zeit an ihr genagt. Schließlich gibt es die Laufbahn bereits seit den frühen Zeiten des Fliegerhorsts – auch die Bundeswehr hatte dort dann später trainiert. In den letzten Monaten wurde die Bahn von Grund auf saniert. Neben der 400 Meter-Laufbahn gibt es nun auch eine Weitsprunganlage sowie einen Basketball-Korb. Finanziert wurde die Sanierung der Sportanlage auf dem Areal Pro mit Unterstützung des Zweckverbands Interkommunales Gewerbegebiet Areal Pro und der Stadt Leipheim. Die Kosten beliefen sich auf 360.000 Euro. Eine neu errichtete Umzäunung kostete 32.000 Euro und wurde genauso wie die Einrichtung einer Videoüberwachungsanlage von der Stadt Leipheim übernommen.

Bereits seit Anfang Juni kann das Sportgelände von Privatpersonen, aber auch Vereinen und Gruppen genutzt werden. Landrat Hans Reichhart war bei der offiziellen Eröffnung überzeugt davon, dass man in Leipheim nicht nur ein tolles Gewerbegebiet habe, sondern „den Einwohnern des Landkreises auch etwas zurückgeben müsse“. Die Sportanlage wäre dafür ideal, sie würde den Menschen dazu dienen, zusammen zu kommen und gemeinsam Sport zu machen. Für Leipheims Bürgermeister Konrad geht mit der Sanierung ein langgehegter Wunsch in Erfüllung. Der Bedarf nach einer Bahn, auf der nicht nur trainiert werden sondern auch die Sportabzeichen abgelegt werden können, sei nicht nur in Leipheim groß. Im nördlichen Landkreis sei die Bahn die einzig verfügbare – und so trainieren nun auch viele weitere Vereine aus dem Landkreis auf der Laufbahn. Die Anlage darf von Privatpersonen und Vereinen in den Sommermonaten von 7 bis 22 Uhr, im Winter bis 21 Uhr genutzt werden. Die Stadt Leipheim bittet Vereine und größere Gruppen, die die Anlage zu festen Zeiten nutzen möchten, sich bei der Stadtverwaltung unter Telefonnummer 08221/ 707-24 oder per E-Mail an BirnmannTang.Sabine@leipheim.de anzumelden. (AZ)