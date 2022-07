Leipheim

12.07.2022

Jugendlicher beißt am Kinderfest einer Sicherheitskraft in die Hand

Das Leipheimer Kinderfest war ein Fest der Freude. Jugendliche gerieten am Montagabend in Streit. Für den Sicherheitsdienst wurde das schmerzhaft.

Streitschlichten wird nicht immer belohnt. In Leipheim wurde am Kinderfest eine Sicherheitskraft in die Hand gebissen, als sie unter Jugendlichen schlichten wollte.

Eine Streitigkeit beim Leipheimer Kinderfest beschäftigt die Polizei in Günzburg. Kurz vor Festende gegen 23.30 Uhr gerieten am Montagabend Jugendliche aneinander. Als zwei Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes die Streitigkeit schlichten wollten, wurde einer der Sicherheitsdienstmitarbeiter von einem der Jugendlichen in die Hand gebissen. Polizei Günzburg sucht nach Zeugen Die Jugendlichen flüchteten danach unerkannt. Mögliche Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Günzburg unter der Telefonnummer 08221/9190 zu melden. (AZ)

Themen folgen