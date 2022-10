Junger Mann angeblich von Trio in Leipheim verprügelt

Mit einer Kopfverletzung taucht ein Mann bei der Polizei in Günzburg auf. Er sei grundlos in Leipheim verprügelt worden. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.

Ein junger Mann ist am Samstag gegen 22 Uhr bei der Polizei Günzburg erschienen und erklärte, dass er eine halbe Stunde zuvor in der Marktstraße in Leipheim verprügelt worden sei. Drei Männer hätten ihn ohne ersichtlichen Grund zusammengeschlagen. Eine Personenbeschreibung konnte der Mann nicht abgeben, da sie ihn von hinten angegriffen hätten.

Der Mann wurde aufgrund einer Kopfverletzung vom Rettungswagen in ein Krankenhaus zur Behandlung gebracht. Zeugen, die Angaben zur Tat oder zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Günzburg in Verbindung zu setzen, Telefon 08221/919-0. (AZ)