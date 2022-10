Leipheim

18:45 Uhr

Kabarett im Zehntstadel mit Bumillo über Kindermund und Hausarbeit

Plus Der Kabarettist Bumillo präsentiert in Leipheim eine Vorpremiere seines Programms "Haushaltsloch". Warum er – nicht wie vorgesehen – alleine auf der Bühne steht.

Von Martin Gah

"Ich freue mich, dass trotz der kurzfristigen Programmänderung so viele Leute gekommen sind und mir so offen begegnet sind." So beschreibt der oberbayerische Kabarettist, Poetry Slammer und Rapper Christian Bumeder alias Bumillo seinen zweiten Auftritt im Leipheimer Zehntstadel. Denn eigentlich wollte er den Abend im Duo mit Eva Karl Faltermeier gestalten. Aber die Kollegin musste krankheitsbedingt absagen. Also spielte Bumillo eine Vorpremiere seines neuen Soloprogramms "Haushaltsloch".

