Kaputtes Kontrollgerät und Überladung bedeuten Strafe für Fahrer

Nicht nur eine in Folie eingeschweißte Lizenz beanstanden die Kontrolleure der Verkehrspolizei Günzburg bei der Kontrolle eines Kleintransporters.

Bei der Kontrolle eines bulgarischen Kleintransporters an der A8 bei Leipheim durch Beamte der Verkehrspolizei Günzburg am Sonntagabend haben diese festgestellt, dass das Fahrzeug überladen sein muss. Eine anschließende Verwiegung des 3,5-Tonners bestätigte den Verdacht. Aber nicht nur die Überladung um knapp 23 Prozent beanstandeten die Kontrolleure, sondern auch, dass die mitgeführte Speditionslizenz in Folie eingeschweißt vorgezeigt wurde. Dies ist laut Polizei deshalb verboten, da so die Echtheit nicht überprüft werden kann.

Nach der Kontrolle in Leipheim muss das Gerät repariert werden

Auch war das mitgeführte Kontrollgerät nicht in Betrieb, wozu der 27-jährige Fahrer eigentlich verpflichtet gewesen wäre. Bei der näheren Überprüfung des Geräts stellte sich heraus, dass dieses wohl schon seit letztem Jahr defekt ist und sich niemand um eine Reparatur gekümmert hat. Die Weiterfahrt untersagten die Beamten so lange, bis sowohl das Kontrollgerät repariert als auch das zulässige Ladungsgewicht wieder hergestellt wurde. Vom Fahrer behielten die Polizisten eine Sicherheitsleistung in mittlerer dreistelliger Höhe ein. (AZ)