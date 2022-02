Leipheim

06:30 Uhr

Keine Einigung über Bebauungsplan für Riedheim

Plus Riedheim soll wachsen, aber seinen Dorfcharakter nicht verlieren. Erneut wurde über den Bebauungsplan im Leipheimer Stadtrat diskutiert. Auch der Flutpolder war Thema.

Von Felix Gnoyke

Seit 2020 ist der Bebauungsplan für den Ortskern Riedheim ein Thema im Leipheimer Stadtrat. So auch in der Stadtratssitzung am Mittwochabend. Als das Thema aufkam und die Ergebnisse des Bauausschusses präsentiert wurden, formulierte Ralf Leibing (UWG) seine Bedenken. Die UWG-Fraktion könne dem Beschlussvorschlag zum Bebauungsplan nicht zustimmen.

