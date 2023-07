Leipheim

vor 50 Min.

Kinderfest Leipheim bricht sämtliche Rekorde

Plus Das Kinderfest Leipheim war eine super Sache und zog wohl mehr Feierlustige an als jemals zuvor. Organisatorin Nicole Schneider blickt zufrieden zurück.

Von Nadine Ballweg

Strahlender Sonnenschein und strahlende Kinderaugen: Beim Kinderfest zogen während des Festbetriebs vergangenes Wochenende keine Wolken auf. Die hohen Temperaturen konnten die Besucherinnen und Besucher – 40.000 sollen es allein an den ersten beiden Tagen gewesen sein – auf dem Festplatz unter den Linden gut aushalten. "Es war ein Kinderfest der Rekorde", sagt Organisatorin Nicole Schneider im Gespräch mit unserer Redaktion am Montagnachmittag. Noch nie zuvor zählte man an den Wochenendtagen so viele Menschen auf dem Kinderfest – und das, obwohl auch die Temperaturen sämtliche Rekorde knackten.

99 Bilder So bunt war das Leipheimer Kinderfest 2023 Foto: Alexander Kaya, Nadine Ballweg

"So viele Gäste hatten wir noch nie. Und so heiß war es auch noch nicht", fasst Schneider in einer kurzen Bilanz zusammen. Die gleißenden 32 Grad am Samstag und Sonntag haben dem Festbetrieb aber keinerlei Abbruch getan. "Die Hitze hat uns allen definitiv zu schaffen gemacht", beginnt Schneider, "aber die Kinder, Lehrer und Eltern haben voll durchgezogen."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen