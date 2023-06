Der Vorverkauf der Festabzeichen für das Kinderfest Leipheim beginnt

Der Countdown läuft für das Kinderfest in Leipheim. Das diesjährige Festabzeichen geht in den Vorverkauf. Für den Montag gibt es eine Neuerung.

In knapp fünf Wochen, am 8. Juli, wird das diesjährige Kinderfest eröffnet und bis Montag, 10. Juli, gefeiert. Auch in diesem Jahr wird es wieder ein Festabzeichen für alle über 18 Jahren geben. Gültig für alle drei Festtage kostet es vier Euro.

Das diesjährige Festabzeichen gestaltete eine Schülerin der Grund- und Mittelschule Leipheim. Von Februar bis März lief dort ein Malwettbewerb in den dritten bis siebten Klassen, 200 Bilder waren das Ergebnis. Der Fantasie waren keine Grenzen gesetzt, wichtig war nur die Verbindung zum Kinderfest. Die Entscheidung fiel schlussendlich auf den Vorschlag von Emily Hörbrand aus der Klasse 3b, die eine Kombination der Themen Kinder, Weizenähren, Donau und Leipheim gemalt hatte.

Festabzeichen für das Kinderfest in Leipheim kostet vier Euro im Vorverkauf

Das Festabzeichen ist wie vergangenes Jahr über die Schulkinder, Vereine und ausgewählte Vorverkaufsstellen für vier Euro zu kaufen. Ab sofort ist es an folgenden Vorverkaufsstellen erhältlich: Im Bürgerbüro der Stadt Leipheim und im Geschäft Boulevard Presse Lotto Tabak in der Von-Richthofen-Straße 5 in Leipheim.

Eine Neuerung gibt es in diesem Jahr, die auf vielfachen Wunsch aus der Bevölkerung und vor allem aus den Unternehmen beschlossen wurde: Das “Kinderfestmontag-Bändchen“ für einen Euro, das ausschließlich am Montag gilt und vor allem den Firmen und ihren Mitarbeitern den klassischen Kinderfestmontag ermöglichen soll, kann im Bürgerbüro der Stadt Leipheim erworben werden. Firmen können die Montagsbändchen für ihre Mitarbeiter auch gesammelt unter kinderfest@leipheim.de bestellen.

Alle Informationen zum Kinderfest gibt es in Kürze auf www.kinderfest-leipheim.de. (AZ)